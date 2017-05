KidsRun Kerkrade samen voor KiKa

Op Sportpark Kaalheide is zaterdag 10 juni de eerste editie van KidsRun Kerkrade. Het evenement van de gemeente Kerkrade wordt in samenwerking georganiseerd met Roda JC Midden in de Maatschappij.

KidsRun Kerkrade is een evenement voor Kerkraadse kinderen tussen 6 en 12 jaar. Het programma start om 9.00 uur en bestaat uit vier clinics: voetbal, tennis, atletiek en fun. Het voetbalgedeelte zal gegeven worden door de trainers van de voetbalacademie van Roda JC Kerkrade, het tennisgedeelte wordt ingevuld door TCK’54, het atletiekgedeelte neemt Achilles Top voor haar rekening en het fungedeelte wordt ingevuld door Soccer Arena, Glowgolf, Lasergame, Bowlo, Decathlon en Kinderopvang Kerkrade.

Sponsorloop

Deelname aan deze dag is geheel gratis, maar de sponsorloop is verplicht. Na afloop van de clinics is om 13.00 uur en om 17.30 uur een sponsorloop waarvan alle opbrengsten naar het goede doel KiKa gaan. Tussen 13.00 en 14.00 uur zullen de kinderen van 6 t/m 8 jaar op de sintelbaan in het voormalige Roda JC stadion op Kaalheide zoveel mogelijk rondjes lopen om geld in te zamelen voor kinderen met kanker. Om 17.30 uur start de sponsorloop

wedstrijdbaan voor de kinderen van 9 t/m 12 jaar. Om 18.30 uur wordt het sponsorbedrag bekend gemaakt.

Deelnemers aan deze dag ontvangen een gratis gezond lunchpakket en een wedstrijdticket voor de eerste thuiswedstrijd van Roda JC in seizoen 2017/2018.

Woon jij in Kerkrade, zit jij in Kerkrade op school of sport jij in Kerkrade? Schrijf je dan nu in voor KidsRun Kerkrade via www.rodajcmiddenindemaatschappij.nl/kidsrun

KidsRun Kerkrade is voor de organisatie een prachtige gelegenheid om de Stichting Kinderen Kankervrij, oftewel KiKa, een warm hart toe te dragen, een geweldige actie om samen de strijd tegen kinderkanker aan te gaan.