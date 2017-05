Maastrichtse jaarcijfers verblijftoerisme wederom positief

Aantal gasten in 2016 gestegen met 8 procent

Wethouder voor economie John Aarts toont zich tevreden met de cijfers: “De aantrekkingskracht van Maastricht blijft dankzij haar eigen, bijzondere karakter onverminderd groot. En de voortdurende investeringen in zaken als het MECC, (culturele) evenementen en kwaliteit van de openbare ruimte werpen hun vruchten af. Kansen voor de toekomst zijn gelegen in de zakelijke markt en het langer vasthouden van bezoekers. Daar zetten we in ons beleid ook extra op in.”

Ook Antoine Scheerens van de Samenwerkende hotels is niet ontevreden: “In de weekenden zitten alle hotels nagenoeg vol. Grootste uitdaging zijn de doordeweekse dagen. Daarin blijft Maastricht achter, ten opzichte van steden als Eindhoven, Utrecht en Den Haag, waar de zakelijke markt qua aantal arbeidsplaatsen en grote bedrijven steviger is. Zeker nu de hotelmarkt in Maastricht volop in ontwikkeling is en met de komst van AirBnB, moeten we als toeristische sector slagvaardig blijven samenwerken om Maastricht in de top van bezoekerssteden te houden.”

Groei in 0 en 3 sterren verblijf

De toename in het aantal gasten komt vooral voort uit groei in de hotels met 0-3 sterren . Het verblijf zonder ster groeide fors van 155.000 in 2015 naar 215.000 gasten in 2016, ongeveer 80% van de totale toename van het aantal gasten. Het drie sterren verblijf steeg met ongeveer 30.000 tot 195.000 gasten in 2016. Het vier sterren verblijf daalde licht met 10.000 tot 640.000 gasten. In het vierde kwartaal met de succesvolle decembermaand werden de meeste gasten geboekt.

Samenwerking

Gemeente, Hotellerie, Centrummanagement, Maastricht Marketing en Bedrijfsleven blijven ook de komende tijd werken aan het verder verstevigen van Maastricht als bezoekersstad. Om het midweeks verblijf te stimuleren is onder meer een driejarige campagne van start gegaan, gecofinancierd vanuit de toeristenbelasting. Er wordt fors geïnvesteerd in de verbouwing van het MECC (investeringspakket 27,2 miljoen) zodat het MECC een nog sterkere speler wordt op de internationale markt van de grote congressen en beurzen. Maastricht kan vanaf 2021 ook congressen van 5000 personen accommoderen. Het verbouwde MECC zal meer verbonden worden met de Maastricht Health Campus. “Ik geloof niet dat er ergens zo innig samengewerkt wordt aan het vitaal houden van een bezoekerstad als in Maastricht. Dat het goed gaat met de stad is voor niemand reden om genoegzaam achterover te leunen. Hier steekt iedereen de handen uit de mouwen en werkt driftig door aan het Maastricht van morgen. Dat is echt bijzonder,” aldus wethouder Aarts.

*Gast = een niet in de gemeente Maastricht woonachtige persoon die overnacht in een hotel, bed en breakfast of short-stay in Maastricht en waarover toeristenbelasting wordt geheven

**Ten overstaande van de geraamde opbrengsten toeristenbelasting voor 2016 bestaat er een voordeel van € 900.000

Bron en Foto: gemeente Maastricht