Straatmuzikanten trekken door Kerkrade-centrum op zaterdag 3 juni

Drie straatacts

Tussen 13.00 uur en 18.00 uur lopen er drie straatmuziekgezelschappen door het centrum: de Voute Vanfare, Abella en De Knappe Koppen.

De Knappe Koppen spelen een grote variëteit aan (verzoek)nummers: van Urbanus tot The Beatles en via Daft Punk naar Pharrel Williams. Diverse instrumenten gaan van hand tot hand en worden wisselend door de verschillende Knappe Koppen bespeeld. De zang wordt door knappe stemmen meerstemmig gebracht.

De Voute Vanfare trekt rond onder het motto: ‘muziek maken kunnen we niet, maar herrie des te meer’. Op zoek naar nieuwe leden worden passanten gevraagd even mee te spelen. Met hun aanstekelijke marsmuziek loopt iedereen mee in de maat van de muziek.

Het one-woman orkest Abella verbaast voorbijgangers met mooie, grappige, virtuoze muziek en liederen die ze met haar muziekscooter maakt. Het zelf ontwikkelde Melodium en de Cyclophone worden gebruikt voor begeleiding van de sopraan saxofoon, zang, kazoo en neusfluit. En natuurlijk bent u als publiek van harte uitgenodigd om mee te doen met dit kleine wonder op wielen.

Kortom, alle instrumenten voor een gezellige middag winkelen in Kerkrade-centrum zijn op zaterdag 3 juni aanwezig!

Tekst en foto: gemeente Kerkrade