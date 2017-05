Verhuizing van de dagbesteding voor ouderen

Voorheen was de dagbesteding op een aparte locatie aan de achterkant van de Rode Beuk. Maar om te bevorderen dat meer mensen elkaar ontmoeten, is de dagbesteding nu ondergebracht op een plek waar heel veel mensen en activiteiten samen komen. Sylvia Nievelstein, manager bij Impuls / Welzijngroep Parkstad Limburg verwoordde het in haar toespraak als volgt: “Het Grand Café is een toegankelijke ruimte, waar meerdere publieksfuncties gecombineerd zijn. Er is altijd wat te doen en dat zorgt voor aanloop. Ook van jonge mensen. Kijk maar naar het net opgestarte mama café of het taalcafé en de lokaal beroemde activiteiten van de SWOBS. Door toevoeging van de dagbesteding van Meander wordt de Rode Beuk nog meer een plek waar iedereen, jong en oud, vitaal en kwetsbaar, samen komt. Waar iedereen welkom is.”

Bron en foto: gemeente Simpelveld