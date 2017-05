Wederom Uur van de Buurt in Heerlerheide 

Callie Steijaert |

Bijdragen van Vrijwilligster Emmy Rautert en wijkbewoonster Lenie Mom

Op dinsdag 6 juni is er in bibliotheek Heerlerheide, zoals bekend gevestigd in Cultuurcentrum Gen Coel, wederom aandacht voor het programma Uur van de buurt. Ook deze derde uitvoering wordt gehouden van 10.30-12.00 uur. Uur van de buurt is een gezellig koffiemomentje in de wijkbibliotheek waar bekende en onbekende wijkbewoners als buurtgast aan het woord zijn. Dinsdag 6 juni zal in het teken staan van vrijwilligerswerk in de wijk. Wijkbewoners Emmy Rautert en Lenie Mom zijn deze ochtend onze buurtgasten. Emmy zal vertellen over taalvrijwilligerswerk en Lenie Mom zal vertellen over haar ervaringen en hoe het is om als 60 jarige nog te beginnen met leren lezen en schrijven. Lenie Mom heeft overigens haar eigen boek geschreven met de aansprekende titel: Met een Lach en een traan. Uiteraard zal op 6 juni ook als waardering de complimentenduim worden uitgereikt.

Archieffoto vorige bijeenkomst: © Callie Steijaert