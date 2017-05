Eremedaille in goud voor Tom Dumoulin

Dumoulin kreeg de onderscheiding vanwege zijn overwinning in de 100ste Giro d’Italia afgelopen zondag. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake: “Dat Tom Dumoulin hiermee een buitengewone prestatie heeft geleverd, behoeft geen verdere toelichting. Maastricht is ‘gruuts’ op Tom, en het tekent Tom dat hij ook regelmatig zijn trots voor Maastricht laat zien. Hij zet de stad op de kaart. Daarnaast is hij een voorbeeld voor velen, vooral zijn voorbeeldfunctie voor de jeugd is ongekend. Dat maakt zijn prestatie nog iets specialer.”

De uitreiking van het eremetaal vond plaats tijdens de huldiging op de Markt in Maastricht. Dumoulin werd daar toegejuicht door duizenden fans.

Tekst en foto: gemeente Maastricht