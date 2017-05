Finissage Cut, Split & Eat – Gordon Matta-Clark

Ton Reijnaerts |

Ter gelegenheid van de afsluiting van het project Cut, Split & Eat over het leven en werk van Gordon Matta-Clark, wordt in kasteel Wijlre op 30 juni om 17:30u een feestelijke finissage georganiseerd. Tijdens deze finissage spreekt Marja Bloem (voormalig conservator Stedelijk Museum Amsterdam) over de relatie tussen kunst en eten in het werk van Gordon Matta-Clark en zijn tijdgenoten. Flor Bex in een vraaggesprek ingaan op de samenwerking met Gordon Matta-Clark voor het project Office Baroque (1977) in Antwerpen.

Tijdens de finissage worden verschillende kleine gerechtjes en drankjes geserveerd. De voertaal van de avond is Nederlands. De kosten voor het programma bedragen € 30 p.p. Het aantal plaatsen voor deze avond is beperkt. Inschrijven is mogelijk via e-mail aan info@kasteelwijlre.nl o.v.v. reservering Finissage.