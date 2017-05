Jeugdtheater Landgraaf toont haar kunnen

Ton Reijnaerts |

Vijf spannende verhalen die op het toneel tot leven komen. Een feest voor vrienden, familie en bekenden en iedereen die zin heeft in een middag of avond vol mooie verhalen. De eindpresentaties van Jeugdtheaterschool Landgraaf zijn altijd opnieuw een belevenis. En ook dit jaar belooft het weer een echte happening te worden. Vrijdag 9 juni 2017 bijt lesgroep 3b en 4 om 19.00 het spits af in jeugdtheater Landgraaf. Zaterdag 10 juni toont lesgroep 2/3a en 4 haar kunnen. Zondag 11 juni is het de beurt aan lesgroep 1 en 2b en 2/3a, aanvang: 14.30 uur. Lesgroep 1 en 2b en 3b willen vrijdag 16 juni voor een beklijvende afsluiter zorgen. Aanvang is wederom 19.00 uur.

Elke klas heeft werkelijk keihard gewerkt om er een zo’n mooi mogelijk toneelstuk van te maken. De kleinsten (Lesklas 1: 6-8 jaar) zijn aan de slag gegaan met het beroemde kinderboek ‘Pluk van de Petteflet’ van onze schrijfster des Vaderland: Annie M.G. Schmidt. Groep 2b (8-10 jaar) heeft het boek van Jacques Vriens ‘de kindertemmer’ als basis voor de voorstelling genomen. Het boek gaat over twee etters van kinderen (en dat is heerlijk om te spelen!). De cursisten van groep 2/3a (9 -12 jaar) gaven aan dat zij een voorstelling wilden met: grapjes en veel actie, over vriendschap, superhelden en over Pinokkio, en als genre kozen zij voor een detective, een comedy, horror én een soap. Ga daar maar aan staan; de docente is tegenmoet gekomen aan al hun wensen in de voorstelling ‘XPlorers’. Groep 3b (10-12 jaar) zijn onder andere met korte teksten aan de slag gegaan en voeren enkele pittige dialogen ten tonele.

Groep 4 (12-15 jaar) speelt de sprankelende voorstelling ‘Evenementenbureau Petticoat’. De entree bedraagt € 5,- p.p. De voorstellingen van deze lesgroepen zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en ouder. Theater Landgraaf is gevestigd in een klein kerkje aan de Kerkberg 4 in Ubach over Worms. Reserveren is gewenst: tel. 045-5310929 (ma t/m vr 10-12 uur of via e-mail: info@theaterlandgraaf.nl

Meer info: www.theaterlandgraaf.nl en www.facebook.com/jeugdtheaterlandgraaf