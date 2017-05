In Opéra Royal de Wallonië is elke voorstelling een erezaak

Ton Reijnaerts |

Opéra Royal de Wallonië in Luik brengt komend seizoen negen opera’s, acht ervan in nieuwe producties. De even getalenteerde als sprankelende Speranza Scappucci is benoemd tot de nieuwe chef-dirigent in Luik en zal in september de opera seizoenopening Manon Lescaut, van Puccini, leiden, alsook later in het seizoen de productie van Carmen.

De Opéra Royal de Wallonië vroeger geduid als Théâtre Royal de Liège is een schitterend gerenoveerd historisch gebouw in het midden van het centrum van Luik. Qua ambiance en kwaliteit van de voorstellingen is Opera Liège van CL-klasse. Intendant Stefano Mazzonis di Pralafera maakt van iedere voorstelling een erezaak en slaagt er dankzij zijn imponerende netwerk ieder seizoen op nieuw in om absolute wereldtoppers op de bühne te brengen in Luik.

In 2017-2018 zijn dat onder anderen Marcello Giordani (Des Grieux, in Manon Lescaut), Patrizia Ciofi (titelrol in Norma), Gregory Kunde (Pollione in Norma) en Leo Nucci (titelrol in Macbeth). Er is ook komend seizoen ook een Nederlandse inbreng. Sopraan Judith van Wanroij zingt en vertolkt in Le nozze di Figaro de rol van gravin Almaviva. En last but nut least sopraan Jessica Pratt, die in Luik een bijzonder concertoptreden geeft.

De grote namen in combinatie met topkwaliteit op alle fronten zorgt in Opéra Royal de Wallonië voor een continuerend succes. Afgelopen seizoen lokte het huis opnieuw een recordaantal bezoekers. Zoals gebruikelijk heeft Stefano Mazzonis di Pralafera ook voor het seizoen programma 2017-2018 weer alle registers opengetrokken. De intendant kiest voor titels van Puccini, Bellini, Donizetti, Verdi, Bizet, Auber, Mozart en Rossini. Zelf ensceneert de creatieve di Pralafera drie producties: Manon Lescaut, Rigoletto en Macbeth. Leo Nucci keert voor de hoofdrol terug naar Luik.

Het nieuwe programma biedt klassiekers als Norma, Carmen en Le nozze di Figaro, maar er is ook een échte rariteit: Le Domino noir van Daniel-François-Esprit Auber. De opéra-comique uit 1837 op een tekst van Eugène Scribe was onbetwist een van Aubers succesvolste werken, maar het wordt tegenwoordig nog maar hoogst zelden opgevoerd.

Ander opvallend nieuws uit Luik: Speranza Scappucci, die recentelijk in Opéra Royal de Wallonië de productie van Verdi’s Jérusalem dirigeerde, is benoemd tot nieuwe chef-dirigent in Luik. De even getalenteerde als charismatische Italiaanse neemt in september direct de seizoen opening, Manon Lescaut van Puccini, voor haar rekening en komt later in het seizoen terug voor de opera Carmen.

Naast de topopera’s zijn er in Luik zoals gebruikelijk ook verschillende bijzondere concerten geprogrammeerd. De concertante Orfeo, van Monteverdi, het optreden van Jessica Pratt en uitvoeringen van het Stabat Mater van Rossini en de Messa di Gloria van Puccini zijn highlights om niet te missen.

Overzicht van de operaproducties:

Orfeo (C. Monteverdi)

17 september 2017

Dirigent: Leonardo Garcia-Alarcon

Regisseur: [concertant]

Solisten: Valerio Contaldo, Mariana Flores,

Manon Lescaut (G. Puccini)

19 t/m 30 september 2017

Dirigent: Speranza Scappucci

Regisseur: Stefano Mazzonis di Pralafera

Solisten: Anna Pirozzi, Marcello Giordani, Ionut Pascu e.a.

Norma (V. Bellini)

19 oktober t/m 4 november 2017

Dirigent: Massimo Zanetti

Regisseur: Davide Garattini Raimondi

Solisten: Patrizia Ciofi, Silvia Dalla Benetta, Gregory Kunde, Josè Maria Lo Monaco, Roberto Tagliavini e.a.

La Favorite (G. Donizetti)

16 t/m 28 november 2017

Dirigent: Luciano Acocella

Regisseur: Rosetta Cucchi

Solisten: Sonia Ganassi, Celso Albelo, Mario Cassi, Alexise Yerna e.a.

Rigoletto (G. Verdi)

21 december 2017 t/m 6 januari 2018

Dirigent: Giampaolo Bisanti

Regisseur: Stefano Mazzonis di Pralafera

Solisten: George Petean, Devid Cecconi, Jessica Nuccio, Lavinia Bini, Giuseppe Gipali, Davide Giusti e.a.

Carmen (G. Bizet)

26 januari t/m 9 februari 2018

Dirigent: Speranza Scappucci

Regisseur: Henning Brockhaus

Solisten: Nino Surguladze, Gala El Hadidi, Marc Laho, Mickael Spadaccini, Silvia Dalla Benetta, Lionel Lhote, Laurent Kubla e.a.

Le Domino noir (D-F-E. Auber)

23 februari t/m 3 maart 2018

Dirigent: Patrick Davin

Regisseur: Christian Hecq en Valérie Lesort

Solisten: Anne-Catherine Gillet, Cyrille Dubois, Antoinette Dennefeld, François Rougier e.a.

Le nozze di Figaro (W.A. Mozart)

6 t/m 14 april 2018

Dirigent: Christophe Rousset

Regisseur: Emilio Sagi

Solisten: Mario Cassi, Judith van Wanroij, Leon Kosavic, Jodie Devos e.a.

La Donna del lago (G. Rossini)

5 t/m 15 mei 2018

Dirigent: Michele Mariotti

Regisseur: Damiano Michieletto

Solisten: Salome Jicia, Marianna Pizzolato, Maxim Mironov, Sergey Romanovsky e.a.

Macbeth (G. Verdi)

12 t/m 26 juni 2018

Dirigent: Paolo Arrivabeni

Regisseur: Stefano Mazzonis di Pralafera

Solisten: Leo Nucci, Tatiana Serjan, Vincenzo Costanzo, Giacomo Prestia e.a.

Voor meer informatie en tickets zie: www.operaliege.be