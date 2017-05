Provincie Limburg investeert 1,2 miljoen in ‘De Werkplaats’ voor onderwijskwaliteit van de toekomst

Onderwijskwaliteit van de toekomst

Gedeputeerde Hans Teunissen: “Onderwijskwaliteit voor de toekomst vraagt om visie en inspiratie en wordt elke dag vormgegeven door de scholen en leerkrachten zelf die hier dagelijks hard aan werken. Dat is waar het in “De Werkplaats” om draait: het delen van inspiratie, kennis en ervaring op de werkvloer, met daaraan gekoppeld een innovatieregeling ter ondersteuning van kansrijke ideeën van scholen en leraren. Deze provincie brede samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs is uniek Nederland.”

De Provincie Limburg heeft vorig jaar het primair en voortgezet onderwijs in Limburg uitgenodigd om met voorstellen te komen voor de investeringslijn ‘Onderwijskwaliteit voor de toekomst’. Na een intensief proces van het delen en ophalen van ideeën in het onderwijsveld is gekozen voor het ontwikkelen van het project ‘De Werkplaats’.

De Werkplaats

Het project wordt binnen het onderwijsveld zelf uitgevoerd en start op 1 juni 2017 met een beoogde einddatum van september 2019. Als projectleider is Daniël Fermont aangesteld, leerkracht en unitregisseur uit het Limburgse onderwijs die met de voeten in de klei staat en innovatie en talentontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan. Daniël Fermont: “De ideeënkracht van leraren zelf is de motor van het project. Het doel is om van elkaar te leren en intercollegiaal in teams samen te werken aan de talentontwikkeling van kinderen. Doorlopende leerlijnen en digitalisering spelen hierbij een belangrijke rol.”.

Het project De Werkplaats is in feite een Limburgs Onderwijslab dat bestaat uit drie soorten werkplaatsen:

De Marktplaats: waar de aanwezige kennis, inspiratie en ervaring van Limburgse scholen gedeeld wordt;

De Vrijplaats: waar de innovatiekracht op de werkvloer gestimuleerd en ondersteund wordt;

De Buitenplaats: waar samen met de ‘buitenwereld’ nieuwe experimenten gecreëerd worden.

Provincie Limburg en onderwijs

Naast het project “De Werkplaats” investeert de Provincie Limburg ook in het MBO en de Educatieve Agenda Limburg en stimuleert zij het primair en voortgezet onderwijs om in het curriculum en de manier van lesgeven in te spelen op het belang van technologie, cultuur en digitale vaardigheden.

Op 26 juni 2017 zal het onderwijsveld in een speciale bijeenkomst voor Statenleden de plannen voor “De Werkplaats” nader toelichten.

Voor meer informatie over de werkplaats, klik hier (pdf, 287 KB).

Tekst en foto’s: Provincie Limburg