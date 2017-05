Provincie neemt meer tijd voor spoor VDL Nedcar

Het voorontwerp PIP heeft van 24 maart tot 20 april jl ter inzage gelegen. Er zijn dialoogavonden geweest evenals een informatiemarkt. Daarop zijn veel reacties ontvangen, die besproken worden met de betrokken gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Het vergt extra tijd om de reacties zorgvuldig te beoordelen. Uiteraard worden daarbij ook de economische perspectieven van VDL Nedcar meegewogen.

Hoe lang de opschorting van de procedure duurt is niet bekend. Zorgvuldigheid gaat in deze voor snelheid.

Rijk, Provincie en gemeenten trekken sinds de overname van NedCar door VDL in 2012 samen op om de autofabriek en toeleveranciers omwille van het economisch belang zoveel mogelijk te faciliteren qua bereikbaarheid, personeel en ruimte.

Onderdeel hiervan is om op het fabrieksterrein een openbare car handling terminal aan te leggen met een aansluiting op het nabij gelegen hoofdspoor Roermond-Sittard. Een ingreep die van groot belang is voor de internationale concurrentiepositie van de Limburgse maakindustrie en logistiek. Klanten van VDL Nedcar kunnen straks afgeleverde auto’s per trein naar onder meer de zeehavens transporteren. Daarnaast zijn er ook grote milieuvoordelen omdat de sterke groei van VDL Nedcar gepaard gaat met een toename van vrachtverkeer over de weg.