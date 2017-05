Rumspringa naar Theater Heerlen!

In Rumspringa vertellen iona&rineke hun opzienbarende verhaal over een bijzondere vriendschap en een geheim genootschap. Over mensen die verstrikt raken in een kleine surrogaatmaatschappij, waarbinnen eigen regels en wetten gelden. Waar je zowel binnen- als buitengesloten kan raken.

Een persoonlijke voorstelling over raadselachtige gebruiken en wezenlijke idealen. Over vasthouden aan een geloof, zelfs als dat wat je altijd verteld is niet langer waar kan zijn.

Wie ben je nog, als je verleden op losse schroeven komt te staan?

Voor elke noot een noot

voor elke tand een tand

spuug de scherven in je hand

en zie de hersentjes glanzen

spel en conceptIona Daniel, Rineke Roosenboom

regie Sanne Nouws

vormgeving en kostuums Sacha Zwiers

Shaking GodspeedWout Kemkens, Rocco Ostermann, Alexander van Damme, Ruben van Asselt