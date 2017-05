De gemeentelijke samenwerkingen en diverse overlegstructuren zijn in intensiteit toegenomen en stevig in omvang. Toch laten ze qua resultaten op het gebied van het terugdringen van de achterstanden te wensen over. Het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om de herindelingsprocedure over te nemen, noemt De Vries onvermijdelijk. Hij baseert deze conclusie op de grondige voorbereiding van het eerdere gezamenlijke herindelingsontwerp, de noodzaak van de vorming van een krachtige centrumgemeente en het ontbreken van geloofwaardige en op afzienbare termijn realiseerbare alternatieven.

Belangrijk is dat de nieuw te vormen gemeente méér moet zijn dan een simpele samenvoeging van twee bestaande gemeenten. De fusie is de uitgelezen mogelijkheid om zich voor de regio dienstbaar te maken en de rol van centrumgemeente te vervullen. Deze rol kan niet berusten op dominantie, maar moet worden gedragen door de wens dienstbaar te zijn aan de regio.

Gezien de grote betekenis van het gemeenschapsleven in de kernen van Landgraaf en Heerlen moeten beide betrokken gemeenten en waar aan de orde de Provincie nu reeds met volle overtuiging te werken aan de vitaliteit in wijken, kernen en buurten. Daarmee wordt een start gemaakt met de aandachtspunten en aanbevelingen uit het eerdere rapport van het Expertteam Mans, Deetman en Hazeu.

De Vries onderschrijft het recht van een gemeente om zich tegen gemeentelijke herindeling te verzetten. Tegelijkertijd heeft een gemeente ook de plicht dit op een zodanige manier te doen zodat de belangen van al haar inwoners, maatschappelijke organisaties en haar personeel worden gediend.

Zodra provinciebestuur, regering en parlement tot gemeentelijke herindeling besluiten, moetende beoogde fusiegemeenten ruim tevoren en in goed overleg de nodige voorbereidingen treffen. In de ogen van De Vries moeten deze voorbereidingen op zijn laatst beginnen als Provinciale Staten zich vóór een herindeling hebben uitgesproken.

Het rapport “Samen voor Daadkracht!” kunt u hier (pdf, 97 KB) raadplegen.

Bron: Provincie Limburg