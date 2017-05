Tom Dumoulin Limburger van Verdienste

Redactie Parkstadactueel |

Tom Dumoulin is door de Provincie Limburg benoemd tot Limburger van Verdienste. Het nieuws werd woensdagavond bekendgemaakt tijdens de huldiging van Tom Dumoulin op de Markt in Maastricht vanwege zijn zegetocht in de voorbije Giro d’Italia. Hierbij waren ook de oud-wielrenners Jan Janssen en Joop Zoetemelk aanwezig, de enige Nederlandse mannelijke coureurs die ooit eerder een grote wielerronde op hun naam schreven.

De in Maastricht geboren en opgegroeide Tom Dumoulin komt als Limburger van Verdienste in het rijtje van andere beroemde Limburgse sporters als Maartje Paumen, Rens Blom en Mark van Bommel. “Niet alleen uitblinkers”, aldus gouverneur Theo Bovens die de onderscheiding uitreikte, “maar ook voorbeelden voor nieuwe generaties sporters in Limburg en Nederland.”

Ambassadeur

In de motivatie wijst de Provincie Limburg op het feit dat nooit eerder een Limburger of een Nederlandse man de Italiaanse rittenkoers won. Daarnaast schreef de 26-jarige Maastrichtenaar van Team Sunweb diverse etappes in de Spaanse Vuelta, de Giro en de Tour de France op zijn naam, was hij in twee rondes verschillende dagen klassementsleider, won hij een bronzen medaille op de individuele tijdrit op het wereldkampioenschap wielrennen in 2014 en behaalde hij zilver tijdens de laatste Olympische Spelen. “Een waar ambassadeur voor Limburg, de wielerprovincie bij uitstek. Hij draagt Limburg nationaal en internationaal op een voortreffelijke manier uit”, aldus de motivatie.

Jan Janssen en Joop Zoetemelk

Tijdens de huldiging waren op uitnodiging van de provincie onder andere Jan Janssen en Joop Zoetemelk van de partij. Beide renners wonnen zowel de Tour de France als de Vuelta. Marianne Vos en Anna van der Breggen wonnen eerder de Giro voor vrouwen. Het is voor het eerst in de historie van het wielrennen voor mannen dat een Nederlander deze koers op zijn naam schrijft.

Tekst: Provincie Limburg

Foto: gemeente Maastrichi