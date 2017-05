‘Wildplakken’ is een probleem in Heerlen

Ton Reijnaerts |

Het ‘wildplakken’ op de aanplakzuilen rijst de pan uit. Verantwoordelijk wethouder Nico Aarts (OPH) zou inmiddels het liefst helemaal van de aanplakzuilen af willen.

In 2014 werden op twaalf locaties in Heerlen ronde aanplakzuilen geplaatst. In tegenstelling tot in Duitsland mogen op deze zuilen uitsluitend niet commerciële boodschappen worden weergegeven. De praktijk is weerbarstiger. De zuilen op de locaties: Hoensbroek (Gouverneur van Hövellplein), Heerlerheide (Heulenderstraat), Heksenberg (Mgr. Hanssenstraat), Zeswegen, MSP, GMS (Meezenbroekerweg), Parallelweg, ’t Loon (Muzenlaan), Molenberg (Voskuilenweg), Douve Weien (Van Weerden Poelmanstraat), Welten en Heerlerbaan (Bautscherweg) bevatten vrijwel alleen maar commerciële boodschappen. Wethouder Nico Aarts erkent het en geeft aan dat het juridisch probleem is dat niet de opdrachtgever maar de ‘plakkers’ op heterdaad betrapt moeten worden. Omdat deze vaak ’s nachts werken lukt dit veelal niet. Volgens Aarts overweegt de gemeente Heerlen inmiddels serieus om weer afstand te doen van de aanplakzuilen.

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock