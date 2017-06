Aken wil in de nabij toekomst ook stroom aan Heerlen en Kerkrade kunnen verkopen

Ton Reijnaerts |

Kerkrade-Aken In het natuurgebied kort achter de Nederland-Duitse grensovergang De Locht in Kerkrade verrijzen momenteel drie enorme windmolens. Met een lengte van 199 Meter zijn deze bijna drie keer zo groot als de toren van de Aachener Dom (74 Meter). Na de voltooiing aan de Alter Heerlerweg – worden er ook in het dicht bij de grens gelegen natuurgebied tussen Horbach en Richterich nog twee reusachtige windmolens geplaats. Volgens de Duitse plannen moet Windpark Aachen Nord ook stroom gaan leveren aan de Parkstad. Om dat mogelijk te maken wordt er bij de RWTH Aachen een revolutionair nieuw stroomnetwerk met gelijkstroom ontwikkeld.

Ook de uitbouw van bestaande stroomnetwerken in de euregio maakt onderdeel van het plan. Pikant detail: Recent stak de EU nog een stokje voor de levering van stroom vanuit Nederland in casu Limburg naar België. Stroom is en blijft dan ook een elektriserend thema. Energiemaatschappij Essent wil bijvoorbeeld de Clauscentrale in Maasbracht met een nieuwe kabel aansluiten op het Belgische elektriciteitsnet. Een win-win situatie. De voor honderden miljoenen opgeknapte Clauscentrale is vanwege overcapaciteit in Nederland enkele maanden gelden gesloten.

In België zitten mensen vooral tussen 17.00 en 20.00 regelmatig in het donker, sinds de sluiting van een kernkrachtcentrale en het langdurige defect van een tweede centrale. Daarom deed RWE, de Duitse moedermaatschappij van Essent mee aan een zogenaamde tender die de Belgische overheid op 22 januari uitschreef voor extra elektriciteitscapaciteit. RWE wil de gasgestookte Clauscentrale in Maasbracht voor zes jaar beschikbaar stellen aan de Belgische overheid. De EU heeft onder verwijzing naar het concurrentiebeginsel daar vooralsnog een stokje voor gestoken. De discussie duurt voort.

In Aken ging in oktober 2014 een nieuw initiatief op het gebied van grensoverschrijdende stroom en stroomnetwerken van start. Het onderzoek en ontwikkelingsinstituut – Forschungsinstitut Elektrische Netze (FEN), van de RWTH Aachen krijgt daarvoor een subsidie van 20 miljoen euro van de Duitse overheid, lees het Bundesministerium für Bildung und Forschung. Elf partners uit de industrie te weten: Fuji Electric Europe, GE Energy Power Conversion, Hager Electro, Infineon Technologies, MR Maschinenfabrik Reinhausen, Schaffner, RWE/ Westnetz, Eon, Hyosung, Siemens AG en Aixcontrol dragen eenzelfde bedrag bij.

Op de Campus van de RWTH op Avantis wordt al langer gewerkt aan het energienetwerk van de toekomst. Doelstelling is dat stroom direct van A naar B kan vloeien. Niet gehinderd door landgrenzen of beperkingen van regionale of lokale netwerken. Stroom die momenteel door de windmolens in de regio Aken – deze bevinden zich veelal nabij de voormalige grens – geproduceerd wordt moet bijvoorbeeld probleemloos aan Heerlen of de Parkstad verkocht kunnen worden.

Op dit moment moet de Duitse stroom nog een omweg over de volgende (Duitse) hoogspanningskabel nemen en bereikt pas na vele – kostenvretende – omwegen Limburg. Mede ook omdat er steeds meer stroombronnen zijn ontstaan van windmolens tot solarcellen op de daken van (stroom)gebruikers.

Via een ingenieus netwerk – wel men nu de windturbines in de euregio met elkaar gaan verbinden. Niet door het plaatsen van meer – en vaak heftig omstreden – immense hoogspanningsmasten van 70 meter of meer, maar door een directe verbinding tussen bron en gebruiker. Gelijkstroom is daarbij het toverwoord. Daarvoor is geen staal of koper noodzakelijk en je kunt het onder de grond transporteren. Veel goedkoper dan de huidige praktijk en dus gunstig voor de portemonnee van de stroomgebruiker zeggen de verantwoordelijken in Aken. Saillant detail: in Limburg lijken gemeenten en provincie ondanks euregionaal overleg slecht beperkt op de hoogte van de ontwikkelingen in de regio Aachen. Sterker nog er wordt gewerkt aan een eigen stroomnet systeem. De hamvraag of er voor Limburg een selfsupporting stroomnetwerk moet komen dan wel dat er een stroomnetwerk met winstoogmerk moet worden opgetuigd is daarbij tot dusver niet beantwoord.

