Bomenonderhoud gemeente landgraaf en Wet natuurbescherming

Bij ruim 40 bomen is snoeien niet genoeg. Deze moeten om veiligheidsredenen worden gekapt. Iedere boom die gesnoeid of gekapt wordt, ondergaat een controle op aanwezigheid van nesten. Onze medewerkers handelen hierbij volgens de Wet natuurbescherming en brengen geen schade toe aan vogels en aan beschermde dieren of planten in de openbare ruimte. Treffen zij bewoonde nesten aan, dan snoeien ze op een wijze dat de nesten gespaard blijven. Bij te kappen bomen stellen we de maatregelen uit of nemen we tijdelijke maatregelen.

Een voorbeeld is het kappen van bomen aan de Europaweg ter hoogte van het voetbalveld. Hier hebben wij de oude boom met daarin een bewoond vogelnest laten staan en de nieuwe boom ernaast geplant. Zodra het nest verlaten is, wordt de oude boom alsnog gekapt.

Ook u kunt u sommige gevallen zelf te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. In de meeste gevallen betreft dit nesten van broedende vogels. Het is vanzelfsprekend dat u deze ontziet. Wilt u meer informatie over de Wet natuurbescherming? Kijk dan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ».

Tekst en foto: gemeente Landgraaf