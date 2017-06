De eerste Heerlense peuter4daagse is in volle gang. Peuters en juffen worden steeds fanatieker.

Warm weer, regendruppels, niets houdt ze tegen om de minimaal vijftien minuten per dag te wandelen.

En geloof maar, dat is vaker het dubbele, of nog meer!Yell van deze week: 1, 2 wandel mee. 3, 4, met plezier. 5, 6 ’t Zonnetje op z’n best. 7, 8, wie lacht hard?! HAHAHAHA!