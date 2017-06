Europese beurs over de toekomst van reizen: samen slim op weg naar morgen

Hoe gaan we om met de gestaag toenemende mobiliteit in Europa? En kunnen we één van de grootste uitdagingen van deze tijd oplossen? Welke mogelijkheden bieden (technische) innovaties? Deze vragen en vele andere mobiliteitsgerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld grensoverschrijdend treinreizen , slimme snelwegen komen aan bod tijdens presentaties, discussies, demonstraties en pitches voor de deelnemers.

Grenzen vervagen, banden versterken

Vakanties, zakelijke reizen, woonwerk-verkeer; de mens blijft meer en meer kilometers maken. Dat geldt allereerst in stedelijke gebieden, maar ook in de provincie Limburg, met ruim 350 grenskilometers de meest internationale provincie van Nederland. Het opheffen van de Europese binnengrenzen heeft de toch al stevige banden met de buurlanden Duitsland en België de laatste decennia verder versterkt. Ondernemingen trekken de grens over, opleidingsinstituten werken samen en overheden zoeken nadrukkelijk de samenwerking op. Voor de inwoners van de Euregio vervagen de grenzen steeds meer. Ze werken of studeren in de grote steden of gaan er op zijn minst een dagje winkelen of recreëren.

Over grenzen heen

In de Euregio groeit de mobiliteit bovengemiddeld. De Provincie Limburg investeert daarom met de andere overheden en het bedrijfsleven al tientallen jaren in infrastructuur. Nieuwe (water)wegen en infra zijn aangelegd, grensoverschrijdende spoorlijnen zoals een Drielandentrein liggen op de tekentafels. Maar mobiliteit is niet gegarandeerd door een goed net van (spoor)wegen en vaarroutes alléén. Om de stedelijke centra, het platteland, de economische en logistieke centra en de recreatiegebieden bereikbaar te houden zijn slimme oplossingen nodig. Gezamenlijke oplossingen ook waarbij nadrukkelijk over de grenzen heen gekeken wordt.

Samenwerken op meerder vlakken

Provincie Limburg is samen met het ministerie van Infra en Milieu en gemeente Maastricht één van de partners van ECOMM 2017. Op ECOMM 2017 presenteert Provincie Limburg een roadmap Mobiliteit, die niet voorziet in méér asfalt, maar wel in een betere doorstroming en een betere benutting van de bestaande netwerken. Een grenzeloos mobiliteitssysteem waarbij knooppunten beter met elkaar verbonden worden, waarbij gekeken wordt naar de koppeling van modaliteiten, waarin de kwaliteit leidend is en vanuit de reiziger wordt gedacht. De Provincie Limburg ziet de roadmap als een eerste blauwdruk voor samenwerking met andere partijen in de wereld van vervoer en mobiliteit. Met partijen aan beide zijden van de grenzen.

Tekst en foto’s: Provincie Limburg