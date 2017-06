Graffiti workshop voor basisschooljeugd

Angelatunnel

Aanleiding voor de workshop is het besluit van het gemeentebestuur om de Angela-tunnel in de zomerperiode van graffiti te voorzien. Daarbij is zowel voor de Meerssense basisschooljeugd als een aantal 12+ jongeren een rol weggelegd. Naast het meedenken over het ontwerp krijgen zij de kans om samen met maker Marcus Debie de verfspuitbus te hanteren tijdens het maakproces van de muurschildering.

