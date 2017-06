Rapport over toekomstmogelijkheden philharmonie zuidnederland

Scenario’s

In opdracht van beide provincies zijn van november 2016 tot april 2017 verschillende stakeholders bevraagd, gegevens geanalyseerd en is feitenonderzoek gepleegd. Ook het orkest heeft hier een rol in gespeeld. In het onderzoeksrapport zijn vervolgens zes scenario’s genoemd. Drie daarvan zijn volledig uitgewerkt en gaan uit van een orkest met de huidige formatie. Op basis van deze formatie is de steun van de huidige subsidieverstrekkers (het Rijk en de provincies Limburg en Brabant) gebaseerd, en zijn ook de prestaties die daar tegenover moeten staan vastgelegd. Op verzoek van Brabant zijn daar drie scenario’s aan toegevoegd, die in een bijlage verder zijn uitgewerkt, waarbij de formatie van het orkest van een philharmonische naar een symfonische bezetting wordt gebracht.

Beleidsplan en samenwerking met stakeholders

Voor 1 juni moet de philharmonie zuidnederland een aanvulling op het al eerder ingeleverde beleidsplan indienen bij het Ministerie van OCW. De beide provincies komen op korte termijn met een reactie van Gedeputeerde Staten op de uitkomsten van het rapport. Al in 2015 sprak de Provincie Limburg met het Uitvoeringsprogramma Cultuur: ‘Limburg Culturele Werkplaats’ onvoorwaardelijke steun uit aan het orkest op basis van twee standplaatsen, waarbij ze voor dit jaar 1,75 miljoen hebben beschikt en dat ook voor de komende jaren doen op basis van de uitgesproken meerjarige steun in het Uitvoeringsprogramma Cultuur. Brabant heeft voor 2017 twee miljoen subsidie toegekend, voor de komende jaren volgt nog een voorstel, mede op basis van dit rapport.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Provincies Noord-Brabant en Limburg, het rapport kunt u hier (pdf, 837 KB) raadplegen.

Tekst: Provincie Limburg

Foto Simon van Boxtel