5000 Pinkpop-shirts reclame voor Limburg

Evenementen zoals Pinkpop dragen bij aan het toeristische imago van Limburg. De Provincie Limburg is trots op haar publiekstrekkers en wilt dit onder meer groot uitdragen via de crew van Pinkpop. Doel is om via crewmembers alle bezoekers te laten weten dat ze zeker nog een keer terug moeten komen om álle Limburgse hoogtepunten te ervaren.

Méér Limburgse hoogtepunten

Gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme): “In Limburg is veel te beleven, naast evenementen als Pinkpop die bij uitstek de provincie op de kaart zetten. We kennen een prachtig gevarieerd landschap dat voor iedereen wel iets te bieden heeft. Variërend van waterrecreatie op de Maasplassen, nationale parken, cultureel erfgoed, uitdagingen voor sportliefhebbers tot steden waar je naar hartenlust kunt winkelen en locaties waar je van het bourgondische leven kunt genieten. Ben je op Pinkpop, dan ben je al op het juiste spoor naar meer Limburgse hoogtepunten!” Jan Smeets is tevreden: “Ik zit gelukkig al 72 jaar van mijn leven op het juiste spoor. En wil de rest van mijn leven niet anders meer dan in Limburg blijven.”

Bron en foto: Provincie Limburg