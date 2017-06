Burgemeester helpt burgercomité met actie tegen Tihange

Burgemeester Krewinkel: “Elke meter telt, dus we hebben zoveel mogelijk inwoners van onze stad nodig! Fijn dat het burgercomité zich hiervoor wilt inzetten. Ze helpen mensen met de inschrijving voor het gratis busvervoer en de aanmelding voor de actie. Dat kan ik alleen maar ondersteunen en ik help dan ook graag. Zaterdag 3 juni rond 12 uur ben ik aanwezig bij het kraampje van het comité op de hoek van de Promenade en de Honigmannstraat. Ik wil dan iedereen die zich zorgen maakt over Tihange, oproepen mee te doen op 25 juni!“

De mensenketting wordt gevormd van Tihange via Luik en Maastricht naar Aken. Zowel het college als de gemeenteraad van de gemeente Heerlen hebben zich unaniem uitgesproken deze actie te ondersteunen. We zien het als dé kans om onze betrokkenheid te laten zien en de handen ineen te slaan in een kilometerslange menselijke keten. En vinden het belangrijk de actie zo veel mogelijk kracht bij te zetten. Dit doen we onder andere via gratis busvervoer voor Heerlenaren naar de verzamelpunten van de mensenketting. Informatie over het busvervoer kunt u krijgen bij de gemeente via mail: gemeente@heerlen.nl of telefoonnummer 14045.

Meer informatie over de actie en aanmelden kan via de website van kettingreactie-tihange.

