Buurtbemiddelaars gezocht in Kerkrade

Op zoek naar bemiddelaars

Impuls zoekt voor deze boeiende taak enthousiaste buurtbemiddelaars die zich op vrijwillige basis inzetten. Onkosten worden uiteraard vergoed. De huidige groep bestaat uit 14 vrijwilligers. Zij vinden het werk afwisselend en interessant. Het werk geeft daarnaast ook veel voldoening. Het kost niet veel tijd, gemiddeld vijf uur per bemiddeling en twee uur voor de teambijeenkomst. De bemiddelaar bepaalt zelf hoeveel bemiddelingen hij/zij per maand wil doen en op welke tijdstippen dit gebeurt.

Wat moet een bemiddelaar kunnen?

Er zijn geen opleidingseisen voor mensen die buurtbemiddelaar willen worden. Het is belangrijk dat u gemotiveerd bent om mensen te helpen om net zo prettig te wonen als u zelf. Ook is het nodig dat u goed kunt luisteren en een neutrale en onpartijdige houding aan kunt nemen, en dat het voor u een uitdaging is om mensen zelf te laten ontdekken wat kan werken in hun situatie. Beide partijen worden op een open en positieve manier benaderd.

Training

Alle bemiddelaars worden getraind en hebben elke twee maanden een leerzame teambijeenkomst. Ook mediators zijn welkom om te reageren.

Meer info

Heeft u interesse? Neem contact op met welzijnsorganisatie Impuls, met Sylvia Nievelstein, projectleider Buurtbemiddeling Kerkrade voor een oriënterend gesprek, T (045) 545 63 51 of buurtbemiddeling@impulskerkrade.nl

Bron en foto’s: gemeente kerkrade