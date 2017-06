college Heerlen geeft financiële steun aan organisatie mensenketting

Redactie Parkstadactueel |

Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen heeft besloten de organisatie van de mensenketting financieel te steunen met €5000,-. Het college doet dit na een oproep van de organisatie om te helpen om onverwachte kosten van de beveiliging te helpen oplossen.

Zowel het college als de gemeenteraad van de gemeente Heerlen hebben zich unaniem uitgesproken deze actie te ondersteunen. We zien het als dé kans om onze betrokkenheid te laten zien en de handen ineen te slaan in een kilometerslange menselijke keten. En vinden het belangrijk de actie zo veel mogelijk kracht bij te zetten. Dit doen we onder andere via gratis busvervoer naar de verzamelpunten van de mensenketting. En zaterdag zal burgemeester Ralf Krewinkel het opgerichte burgercomité ondersteunen en mensen oproepen mee te doen op 25 juni.

“Er zijn al duizenden mensen die door mee te doen hun stem willen laten horen over Tihange. Daarom moet de actie doorgaan. Tihange moet zo snel mogelijk dicht”, constateert burgemeester Ralf Krewinkel.

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock