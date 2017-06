Let op uw waardevolle spullen!

De ervaring leert dat met name in dit soort weekenden het Heuvelland niet alleen wordt aangedaan door bezoekers, maar ook door niet gewilde gasten. Personen die het gemunt hebben op (dure) fietsen of kostbare spullen die zichtbaar achtergelaten worden in of op voertuigen.

Wat doen wij?

De politie is rondom drukke weekenden en feestdagen altijd extra alert en zichtbaar aanwezig in druk bezochte gebieden. Maar wij vragen ook uw hulp. Immers, voorkomen is beter dan genezen en samen kunnen we een diefstal voorkomen.

Wat kunt u doen?

Laat geen spullen zichtbaar achter in het voertuig. Iemand met een verkeerde bedoeling zal op zoek gaan naar goederen van waarde die gemakkelijk weggenomen kunnen worden.

Sluit fietsen deugdelijk af en laat deze bij voorkeur niet achter op de fietsdrager of in de auto. Slaapt u in een hotel of pension, vraag dan of u de fiets mee mag nemen op de kamer.

Daar staat de fiets altijd veiliger.

En wat te doen als u toch slachtoffer wordt van een diefstal?

Graag willen wij samen met u voorkomen dat uw weekend in dit mooie gebied slechte herinneringen achterlaat. Wordt u toch slachtoffer van diefstal? Neem dan altijd direct contact op met de plaatselijke politie onder nummer 0900-8844. Onze medewerkers kunnen u helpen met het doen van aangifte. U kunt ook via internet aangifte doen van diefstal. Ga hiervoor naar www.politie.nl

Bron: gemeente Meersen

Tekst: nieuwsbrief politie Heuvelland

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock