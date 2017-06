MOS Wisselgeldactie 2017: uw kleingeld voor een groot doel

Wist u dat er in Meersen bijna 20 particuliere initiatieven (pi’s) actief zijn voor een goed doel in een arm land? Ze ondersteunen kleine, concrete projecten in gezondheidszorg, onderwijs, en ondernemerschap. Negen van deze stichtingen hebben – verenigd in MOS (Meerssen en OntwikkelingsSamenwerking) – de krachten gebundeld voor een gezamenlijke actie. Zij vragen uw aandacht voor hun werk en een kleine financiële bijdrage.

Start wisselgeldactie

De start van de wisselgeldactie vindt plaats op zondag 11 juni bij Moerveld, Moorveld. Daar zal wethouder Berry van Rijswijk de actie openen. Dit is na afloop van de fietstocht door Meerssen, die die dag door MOS georganiseerd wordt. Ook u bent van harte welkom om mee te fietsen of naar Moerveld te komen.

Fietst u mee?

De MOS Fietstocht, praktisch: vertrek 11 uur Sint Agnesplein in Bunde. Afstand: 18 km. Parcours: recreatief, een enkele korte helling. Aankomst rond 13 uur op Moerveld, Moorveld, met hapje, drankje, verrassings-act en opening van de wisselgeldactie.

Deelnemende goede doelen: Faunawatch, Friends of Coloma school, LOAF, Loop naar de Pomp, Kalai Manram, Kinderen van Papoea, Philipa, Stichting Werkgroep Limburg Nicaragua, Umbrella of Hope. Circa 50 ondernemers doen mee. Stichting Duurzaam Meerssen ondersteunt de actie.

Meer informatie

Meer informatie over de actie, MOS en de deelnemende pi’s vind u op www.MOSMeerssen.nl en Facebook/MOSMeerssen. Of stuur een e-mail naar MOSsecretariaat@gmail.com

Bron en foto’s: gemeente Meersen