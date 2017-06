Ook bezwaarschrift tegen gedwongen herindeling

Dit bezwaar staat los van de zienswijze die namens het gemeentebestuur nog wordt ingediend. De argumenten om een gedwongen herindeling tegen te houden zijn in de zienswijze en in het bezwaarschrift dezelfde.

Op grond van dit bezwaarschrift kunnen Gedeputeerde Staten terugkomen op het eerdere besluit die (arhi-)procedure op te starten, die leidt tot een gedwongen fusie. Niet alleen is het Landgraafs college tegenstander van zo’n fusie, het heeft ook ingrijpende gevolgen voor het gemeentebestuur. In de huidige situatie waarin Gedeputeerde Staten de regie hebben overgenomen, moeten sommige besluiten van het college van B en W en van de Landgraafse gemeenteraad eerst worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten voordat ze uitgevoerd kunnen worden.

Zoals gezegd: de argumenten om een bezwaarschrift tegen het vaststellingsbesluit in te dienen, zijn dezelfde argumenten die ook in de concept-zienswijze staan verwoord. Samengevat: Gedeputeerde Staten hadden de regierol niet mogen overnemen. Het verplichte open overleg is door GS niet gevoerd en de beslissing om geen referendum te houden is in strijd met het Handvest voor lokale autonomie.

bron: gemeente Landgraaf