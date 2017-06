Ton Reijnaerts |

In SCHUNCK* Glaspaleis in Heerlen is tot en met 6 augustus de expositie PAINT IT SOFT te zien. De spraakmakende expositie is een lust voor het oog en onderstreept de hernieuwde belangstelling voor textiel in de hedendaagse kunst. Onder de twaalf exposerende kunstenaars zijn o.a. Yvonne Droege-Wendel, winnaar van de Heineken Kunstprijs en Elke Lutgerink, genomineerd voor de Hermine Bersprijs 2017.

Gratis toegang voor alle inwoners van Heerlen

PAINT IT SOFT is een tentoonstelling die haar oorsprong vindt in de collectie van SCHUNCK*, in casu de gemeente Heerlen. SCHUNCK* beschouwt die collectie als openbaar kunstbezit van alle inwoners van Heerlen. Daarom kunnen alle Heerlenaren op vertoon van een identiteitsbewijs de expositie gratis bezoeken.