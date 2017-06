Start bouw Kindcentrum Meerssen na Pinksteren

Transport

Als gevolg van de werkzaamheden vindt ook transport van materialen plaats. De aan-/afvoerroute is als volgt: afrit A2, Bunderstraat, Charles Eijckstraat en Pastoor Dominicus Hexstraat.

Let op: het betreft hier uitsluitend de bouwwerkzaamheden voor het Kindcentrum. Over de werkzaamheden in het kader van de herinrichting van het gebied (riool, inrichting straat etc) volgt te zijner tijd meer informatie.

Overlast

De werkzaamheden kunnen enige overlast met zich meebrengen. De aannemer doet zijn uiterste best de overlast tot een minimum te beperken.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Voor actuele informatie over het Kindcentrum kunt u ook kijken op www.kindcentrum-meerssen.nl

Bron en foto’s: gemeente Meersen