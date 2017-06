Zaterdag 10 juni: parkeren op Markt niet mogelijk ivm Limburgs Mooiste

Redactie Parkstadactueel |

Op zaterdag 10 juni 2017 is de jaarlijkse toertocht Limburgs Mooiste. De Markt in Meerssen is ingericht als pauzeplaats voor de deelnemers aan de toertocht. U kunt op zaterdag 10 juni dan ook niet parkeren op de Markt. Na 18.00 uur is parkeren op de Markt weer mogelijk.