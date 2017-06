Zomer gouverneur in het teken van ontmoeting met jongeren; zaterdag start op Pinkpop

Pinkpop

Zaterdag 3 juni is gouverneur Bovens van circa 16.00 tot en met 19.00 uur op Pinkpop te vinden nabij het terras van La Bonbonnière, het kleinste theater van Limburg, op de Kalm aan Laan. Daar gaat theatermaakster Isme?ne Elbers op reis door Limburg: het centrum van Little Europe (Nederland, België? en Duitsland). Hij ziet dit als een uitstekende plek om korte gesprekjes aan te gaan met jonge festivalbezoekers, meiden en jongens tussen 12 en 18 jaar, en er zijn eerste vlog te maken. Wat vinden zij belangrijk voor onze regio? Wat zijn hun wensen?

Programma

Het verdere programma van de jongerentour wordt de komende maanden voornamelijk door de jeugd zelf bepaald. Dit is te volgen op de facebookpagina Tips4Theo. Gouverneur Bovens: “Ik hoop dat de jeugd van Limburg mij deze zomer uitdaagt, uitnodigt, verrast en inspireert.”.

Oproep

“Hello, this is your governor speaking.

Ik ben Theo Bovens, gouverneur van de provincie Limburg en deze boodschap is bedoeld voor jongens en meiden in Limburg, tussen 12 en 18 jaar.

Op 1 oktober aanstaande begin ik aan een nieuwe periode van 6 jaar als jullie gouverneur. Met vele anderen bestuur ik onze provincie. Ik spreek en ontmoet daarbij vele mensen. De afgelopen jaren waren dat er misschien wel duizenden: politici, vrijwilligers, daklozen, artiesten, sporters, ondernemers, agenten, noem maar op. Mannen en vrouwen.

Al die mensen hebben iets gemeen: ze zijn allemaal 18 plus.

Ik ontmoet verrassend weinig jongeren van jullie leeftijd. Wat doen jullie, waar zijn jullie, wat vinden jullie eigenlijk? ik ben best wel nieuwsgierig.

Ik wil daarom proberen de komende maanden zoveel mogelijk Limburgse meiden en jongens tussen 12 en 18 te ontmoeten. Ik wil jullie wat beter leren kennen, en bijvoorbeeld in een speeddate vragen of je tips voor mij hebt, tips voor Limburg. Wat moet er de komende jaren hier in onze provincie gebeuren, veranderen, zo blijven? Kan ik als gouverneur iets betekenen?

Kortom: challenge me, surprise me, invite me. Misschien kom ik wel naar je vakantiebaan, bij jouw stageplek, in de klas, op jouw zomerkamp, de club, de skatebaan, het park, of thuis achter de computer. Hou de facebookpagina @Tips4Theo in de gaten. Post reacties onder hashtag #tips4theo en wie weet word je bekend als special advisor to the governor of Limburg. En hopelijk mogen we jouw #tips4theo ook met andere jongeren delen.

Het gaat immers om jouw toekomst in jouw provincie!”

Vorige zomertours

’s Zomers verdiept gouverneur Bovens zich in de Limburgse samenleving door kennismakingen met mensen, groepen en organisaties die hij door het jaar minder snel tegenkwam, of waarmee hij meer tijd wilde spenderen. Zo maakte gouverneur Theo Bovens een kennismakingstour door Limburg (Limburgtour, 2011), een verdiepende kennismaking met het toerisme, cultuur, gezondheidszorg en bedrijfsleven in Limburg (Zomertour, 2012), een grensverbindende tour van Limburg met Brabant, Gelderland, België en Duitsland (Grenzentour, 2013), ging hij dwars door Limburg op sociale stage (Maatschappelijke stageweek, 2014), maakte hij kennis met de nieuwe ploeg Statenleden: bij hen thuis, op hun werkplek of waarvoor ze passie voelen (Statentour 2015) en draaide hij een week lang nachtdiensten in verschillende sectoren (Nachttour 2016).

Bron en foto: Provincie Limburg