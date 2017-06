Burgemeester Schmalschläger laat zes drugspanden sluiten

De panden zijn gesloten omdat in alle gevallen de Opiumwet werd overtreden. De sluiting gebeurt op basis van vastgesteld gemeentelijk beleid en artikel 13b van de Opiumwet. Deze wet, ook wel bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid drugspanden te sluiten.

Een woning in de kern Nuth werd gesloten voor drie maanden. Een loods in Hulsberg en vier woningen in respectievelijk Hulsberg en Vaesrade werden gesloten voor zes maanden omdat hier harddrugs aangetroffen werd. Gedurende die tijd is het verboden de panden en de bijbehorende percelen te betreden. Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Nuth een eind maken aan drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze locatie.

Meld drugsoverlast

Drugs gaan gepaard met overlast en criminaliteit. De gemeente Nuth en de politie gaan dit zoveel mogelijk tegen. De hulp van inwoners helpt daarbij. Ervaart u drugsoverlast? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Wilt u liever anoniem blijven? Neemt u dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Deze onafhankelijke meldlijn stuurt de meldingen daarna door naar de politie.

Bron en foto: gemeente Nuth