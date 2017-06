Dinesh Mishra & Suman Sarkar (India)

Magic Music Night

Datum: zondag 4 juni

Aanvang: 15.00 uur

Entree: €10

Tijdens dit Magic Music Matinee presenteert Ap Art Events de Indiase meester-fluitspeler Dinesh Mishra die begeleid zal worden door de eveneens uit India afkomstige virtuoze tablaspeler Suman Sarkar. Dinesh Mishra heeft een onmiskenbaar eigen geluid. Deze uit Varanasi (India) afkomstige muzikant begon zijn opleiding al op 13 jarige leeftijd en behaalde zijn master diploma fluit spelen aan de Banaras Hindu University. Op latere leeftijd besloot hij zich voor de volle 100% te richten op de holistische en betoverende klanken van de acoustische Bamboo Fluit. Tegenwoordig is hij een van de meest gevraagde fluitspelers in Europa. Door de jaren heen werkte en werkt hij samen met grote namen binnen de jazz- en fusion muziekscene zoals Markus Stockhausen, Jorje Pardo, Nantha Kumar, Rhani Krija, Nippy Noya, Praful e.v.a. Sinds 2007 is hij ‘artist in residence’ aan de “Akademie der Kulturen NRW” … een Vrije Hoge School voor “Holistic Development” in Duitsland. Dinesh Mishra wordt begeleid door de virtuoze tablaspeler Suman Sarkar. Ze nemen jullie mee op een meditatieve en filmische reis langs en over onbegrensde paden. Verheug je op een wonderbaarlijke mooi klankconcert. Voor meer info en fragmenten kijk je op www.ap-artevents.nl en www.dineshflute.com

Foto: Ernst van Loon Fotografie

Cultuurhuis Heerlen

Sittarderweg 145

6412 CD Heerlen

info@cultuurhuisheerlen.nl

Reserveren: http://www.cultuurhuisheerlen.nl/reserveren.html