Limburg investeert in de gezondheid van kinderen en jongeren

In Limburg werken 23 van de 33 gemeenten met de landelijke JOGG-aanpak van Jongeren Op Gezond Gewicht. Samen met scholen, sportverenigingen, wijkorganisaties, supermarkten en andere partijen wordt in deze gemeenten gewerkt aan een gezonde omgeving. Bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van betere beweeg- en speelfaciliteiten en/of door meer aandacht te besteden aan gezonde voeding. De voorlopige resultaten zijn positief.

De Provincie Limburg zal de komende drie jaar een bijdrage leveren aan het JOGG-programma voor een totaalbedrag van € 190.500,-. De kerngroep JOGG-Limburg – waarin onder meer het Huis voor de Sport, beide Limburgse GGD-en en JOGG Nederland zitting nemen – zet zich in om de JOGG-aanpak in Limburg samen met de aangesloten gemeenten de komende jaren verder uit te rollen en te borgen. De twee provinciale JOGG-coördinatoren, één voor Noord- en Midden-Limburg en één voor Zuid-Limburg, stimuleren regionale samenwerking onder meer door te zorgen voor afstemming en uitwisseling op gezamenlijke thema’s en door het leggen van verbindingen met relevante netwerken.

De Provincie Limburg ondersteunt JOGG-Limburg van harte. “Absoluut”, zegt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Sociale Agenda Limburg 2025. “JOGG sluit goed aan op ons in 2016 afgesloten Aanvalsplan ‘Limburg op Gezond Gewicht’ én op onze ambities in de Sociale Agenda Limburg 2025. Investeren in vitaliteit en gezondheid is en blijft voor ons een belangrijk speerpunt. De verbinding leggen tussen bestaande projecten met hetzelfde doel en deze samenbrengen is onderdeel van de Sociale Agenda Limburg 2025 en dat juich ik dan ook van harte toe. Samen werken aan de gezondheid van Limburgers, daar gaat het om!”

Bron en foto: Provincie Limburg