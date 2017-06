RKHBS wint eerste finale wedstrijd tegen Weltania

RKHBS leek in het begin van de wedstrijd de bovenliggende partij. Met name over rechts met Brian Amkreutz en Rens Hahnraths werd gevaar gesticht maar laatstgenoemde liet de bal te ver van zijn voet springen in kansrijke positie. Na 11 minuten kon er een eerste poging genoteerd worden van de zijde van de gasten, waarbij de rappe Job Grooten hoog over schoot. De eerste grote kans was ook voor Weltania. Hierbij kwam linksbuiten Sebastiaan van Middegaal vrij voor doelman Toine Diederen, maar Toine kon redding brengen met zijn benen. De daaropvolgende hoge voorzet werd maar net langs de 2de paal gekopt. Na een diepe bal op Yarin Meessen, was het de beurt aan RKHBS.

Yarin lanceerde rechtsbuiten Rens Hahnraths, deze kapte de bal af, en bediende de mee opgekomen Brian Amkreutz op maat. Brian ging in de 16 meter op snelheid een centrale verdediger voorbij, en schoof de bal beheerst onder de uitkomende doelman Lars Meens in het doel: 1-0. Na de drinkpauze begon Weltania te drukken om de achterstand ongedaan te maken. Een prachtige solo van centrale verdediger Simon Eurlings, die het gehele veld overstak, en met twee 1-2s plotseling oog in oog stond met doelman Toine Diederen, bracht echter ook geen verandering in de stand aangezien ook nu de doelman van RKHBS als winnaar uit de strijd kwam.



Na rust onderscheidde zich Bram Bemelmans met een hard schot van buiten de 16 meter, dat met veel moeite door Lars Meens tot corner kon worden verwerkt. Bij deze corner leken zich Bram en de sterk spelende linksback Thymo Griesenbrock in de weg te lopen in hun ijver het leer in te koppen waardoor deze kans verloren ging. Bij een tegenaanval van Weltania raakte Tom Romeijn geblesseerd en werd vervangen door Danny Stoeber. Even later werd een corner vanaf rechts laag aan de eerste paal ingebracht, weggewerkt door een verdediger, en weer op maat ingebracht door Rens Hahnraths. Hij vond Yarin Meessen die van het beetje ruimte dat hij had gebruik maakte en het leer over de doellijn werkte: 2-0, en RKHBS leek op rozen te zitten.

Leek, want de gasten uit Welten reageerden direct. Een verre inworp van de sterke rechtsback Willem Bindels werd doorgekopt door een van de lange mensen bij Welten en kwam voor de voeten van van Middegaal die in de korte hoek raak schoot: 2-1 en Weltania rook bloed. In de 28ste minuut mocht Weltania een corner nemen, deze werd ver aan de tweede paal gegooid en ingekopt door Jesper Sporken. Toine Diederen leek de bal eenvoudig te plukken, maar Brian Amkreutz probeerde de bal in alle ijver weg te koppen waarna het leer in de kruising verdween: 2-2 met nog een kwartier op de klok dat uiteindelijk nog 25 minuten werden door de vele minuten blessuretijd. Frank Teerling en Jaques Amkreutz kwamen in de ploeg bij de gasten om te proberen de wedstrijd na deze come back nu ook winnend af te sluiten. Bij RKHBS werd Bram Bemelmans uit de ploeg gehaald voor verdediger Yosha Meessen zodat Danny Stoeber kon doorschuiven. Het was RKHBS dat onverwacht, gezien het spelbeeld in de tweede helft, weer tot scoren kwam. Brian Amkreutz kwam in balbezit centraal op het middenveld, hij speelde de ingevallen Mick Mijnes aan die het duel met zijn directe tegenstander won en vanaf rechts hard en laag de bal voor het doel bracht.

Alhoewel hij zwaar gehinderd werd, was Yarin Meessen er weer als de kippen bij en knalde de bal van dichtbij achter doelman Lars Meens: 3-2. Ondanks meerdere kansen van de gasten in de laatste 15 minuten (waarvan 10 minuten (!) blessuretijd), die of slecht werden ingeschoten of waarbij Toine Diederen en zelfs 1x de paal redding bracht voor RKHBS, bleef de 3-2 op het scorebord. Komende maandag om 13.00 uur is de tweede wedstrijd in deze echte derby en valt pas de uiteindelijke beslissing wie volgend seizoen in de derde dan wel 4de klasse mag aantreden. Komt kijken, want de spanning in de eerste wedstrijd voorspelt een dito ontknoping op maandag.

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock

Meer foto’s op: https://www.oypo.nl/A970C999EE1054B4