Rock am Ring” gaat na terror alarm vanmiddag verder

Ton Reijnaerts |

Het muziekfestival Rock am Ring in de Eifel wordt vanmiddag met 90.000 fans hervat. Vrijdagavond was het legendarische popfestival, waar deze editie 85 bands op vier podia optreden, vanwege de dreiging van een terreuraanslag stil gelegd. Ruim 86.000 bezoekers werden binnen een kwartier van het festivalterrein geleid. De drie mannen, die vrijdagavond werden gearresteerd, zijn inmiddels weer op vrije voeten. Dit nadat een grondige doorzoeking van het festivalterrein niets opleverde.

De mannen werden gearresteerd omdat ze in het bezit waren van personeel toegangskaarten die niet matchten met geregistreerde namen. Daarbij waren er aanwijzingen dat een van de drie verbindingen had met de Islamitische terror-scene. De mannen hadden toegang tot grote private delen van het na de aanslag van Manchester super streng beveiligde festivalterrein. Voor het festival Rock am Ring en tweeling festival Rock im Park in de Nürburgring worden door de Duitse overheid liefst 1240 politieagenten ingezet.

Bij het driedaagse Pinkpopfestival in Landgraaf zijn de veiligheidsmaatregelen na de gruwelaanslag in Manchester ook fors aangescherpt. De politie troepenmacht in Landgraaf is echter onvergelijkbaar met die in Duitsland, lees vele malen kleiner.

Foto (bevrijdingsfestival Heerlen): ®Parkstadactueel/Tom de Cock