SVN BtB Consultancy – Simpelveld eindigt in gelijk spel

Zowel SVN als Simpelveld snakken naar het einde van deze competitie, de ene krampaanval na de andere en andere pijntjes beginnen echt de kop op te steken. Maandag zullen beide ploegen nogmaals tegen elkaar moeten aantreden om uit te maken wie het volgend seizoen mag uit komen in de 2de klasse.

De wedstrijd begon voor SVN uiterst voorspoedig want na 2 minuten wist Vichy Marchena de slapende achterhoede van Simpelveld te verschalken 1-0. SVN drukte nog door tot de 10de minuut m…aar hierna na Simpelveld de regie over. Zij creëerden enkele kansen en na 25 minuten was Roel Hermans de man die de verdiende gelijkmaker scoorde.

Het leek na deze beide treffers alsof bij beide teams alle kruit verschoten was, iedereen oogde moe en de lange competitie begon zijn tol te eisen. Aanvoerder Steffan Schiffer moest in de rust geblesseerd achterblijven en het is de vraag of hij er aanstaande maandag bij kan zijn. De 2de helft had SVN een licht overwicht en had enkele kansen maar het was niet aan de voorwaartsen gegund om nog te scoren. Maandag 5 juni speelt men de return op hert complex van Simpelveld aanvang 14:30 uur.

