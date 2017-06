Uitnodiging: openbare bijeenkomst in Landgraaf

Rond datzelfde tijdstip wordt in het Streeperkruis de hoorzitting van Provinciale Staten gehouden over het voorstel tot gedwongen herindeling Landgraaf-Heerlen. U kent het standpunt van het college en een meerderheid van de raad ongetwijfeld: wij kiezen voor een zelfstandige toekomst voor Landgraaf en dus tegen gedwongen herindeling. Het Burgercomité Zelfstandig Landgraaf is present en ook de stichting Voor Fusie is van de partij, zo hebben wij begrepen. Inwoners met een ‘nee-nee’-sticker die graag een ‘papieren uitnodiging’ willen, kunnen dinsdag een exemplaar ophalen bij de balie in het Burgerhoes. De digitale versie vindt u in onderstaande pdf.

Graag tot dinsdag in de Streeperstraat.