VC Landgraaf moet opnieuw op zoek naar trainer-coach voor vrouwenhoofdmacht Beoogde opvolger van Kees Bosch zegt af

Volleybalclub Landgraaf moet opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer-coach voor de vrouwenhoofdmacht. Peter Germeau heeft het bestuur van VC Landgraaf laten weten dat hij komend seizoen alsnog doorgaat bij het Belgische Kortessem. Hoofdreden is dat de financiële voorwaarden in België veel gunstiger zijn, dan in Nederland. Landgravenaar Kees Bosch, die de vrouwenhoofdmacht van VC Landgraaf vele jaren trainde en coachte en vorig seizoen terugbracht naar de promotieklasse, gaat het komende seizoen aan de slag bij VC Olympia Panningen.