6e ADELANTELOOP in Hoensbroek op vrijdag 9 juni 2017

Redactie Parkstadactueel |

Op het terrein van Revalidatiecentrum ADELANTE aan de Zandbergsweg 111 in Hoensbroek wordt aanstaande vrijdag een gezellige hardloopwedstrijd georganiseerd. Het hele gezin kan meedoen!

Dit jaar zijn jeugdlopen aan het programma toegevoegd. Alle kinderen tot 17 jaar mogen gratis meedoen.Op het programma staat om 18.15 uur een rondje van 200 meter voor de allerkleinsten t/m 6 jaar; de jeugd van 7 t/m 10 jaar mag om 18.15 uur dit rondje twee keer rennen en tieners van 11 t/m 14 jaar mogen om 18.45 uur een ronde van 1500 meter op het hoofdparcours afleggen.

Naast de gratis deelname ontvangen alle kinderen bij de finish een mooie medaille, een verfrissend bekertje water, een gezond stuk fruit en ook nog een verrassing.En de drie snelste jongens en meisjes van elk programma-onderdeel ontvangen ook nog een echte prijs!

De ADELANTELOOP is gezond, gezellig en goedkoop. Genoeg reden om mee te doen. En neem dan ook meteen je vriendjes en vriendinnetjes mee.Voor de (jong) volwassenen begint het hardloopfestijn om 18.45 uur met een 3 km wedstrijd, aansluitend om 19.15 uur start de 6 km- en 9 km wedstrijd.Na afloop is er warme soep, fruit en een leuke attentie. En natuurlijk ook hier voor de drie snelsten van elke wedstrijd een mooie prijs.

Wil je ook meedoen?

Tot een half uur voor de wedstrijd kun je nog ter plekke inschrijven. Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt dan 5 euro.

Als je vóór donderdag aanmeldt via www.parelloop.nl of per mail aan info@parelloop.nl kost inschrijving 4 euro. Vrijdag ligt er dan een startnummer voor je klaar.

Meer weten? Kijk dan op www.parelloop.nl of mail met info@parelloop.nl.

Tekst en foto’s: Parelloop