Fotoreportage Salves Internationaal Jeugd E-Toernooi EHC Heuts

Redactie Parkstadactueel |

Het Salves Internationaal Pinkster Jeugdtoernooi is een begrip in de voetbalwereld. Al meer dan 25 jaar organiseert EHC/Heuts met Pinksteren een groots voetbaltoernooi voor de jeugd. Verdeeld over drie dagen komen teams uit alle leeftijdscategorieen tegen elkaar uit. Er zijn competities voor prestatieve teams, maar ook voor de recreatieve elftallen.

Elk jaar strijden er meer dan honderd teams op drie velden om de bekers met de grote oren. Meer dan duizend spelers maken hun opwachting. Het toernooi kenmerkt zich door een professionele organisatie, korte wachttijden en vooral veel voetbal. Sportpark De Dem ademt gedurende de drie dagen de typische toernooi sfeer uit. Veel bezoekers zomen langs de velden en bevolken de grote hoofdtribune, de geur van de BBQ is over de gehele accommodatie te ruiken en de zak patat ontbreekt natuurlijk niet. Speciaal aan het toernooi is dat de deelnemers uit heel Nederland, Belgie en Duitsland komen. Dat biedt de deelnemende clubs een ideale mogelijkheid om de strijd aan te gaan tegen ploegen die niet in de reguliere competities tot de tegenstanders behoren.

Parkstad actueel was aanwezig en maakte een foto verslag van het E-toernooi tijdens dit weekend

Meer foto’s op: http://www.oypo.nl/589A6299E0E64A20

Tekst: EHC Heuts

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock