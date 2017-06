Heerlen wint Dutch Street Art Award

Cultuur redactie |

De gemeente Heerlen heeft de Dutch Street Art Award 2017 gewonnen in de categorie ‘Local Government’. Met de award wordt waardering uitgesproken voor het beleid dat een gemeente voert op het gebied van de hedendaagse kunststroming Street Art. De gemeente Heerlen ondersteunt al sinds jaren verschillende initiatieven op dit gebied.

Het bekendste project is HEERLEN MURALS. Met dit meerjaren project tracht de Stichting Street Art al sinds 2013 een culturele facelift te leveren aan de vele blinde muren in het centrum van Heerlen. In de afgelopen periode zijn in de binnenstad meer dan 30 werken door street artists uit de hele wereld gerealiseerd. De werken maken de stad aantrekkelijker, maar zet deze wereldwijd ook op de kaart binnen de heuse kunststroming. Heerlen mag zich ondertussen ‘street art hoofdstad van Nederland’ noemen en trekt daarmee het hele jaar door toeristen naar de voormalige mijnstad. De VVV Zuid-Limburg heeft in het afgelopen jaar zelfs een ‘Heerlen Murals wandelroute kaart’ uitgegeven. Mede door deze vernieuwende aanpak op het gebied van toerisme heeft de regio Parkstad Limburg in het afgelopen jaar de prestigieuze prijs ‘beste toeristische bestemming ter wereld’ binnengehaald in de categorie ‘Tourism of Tomorrow’.

Street artist ZEDZ heeft in het afgelopen jaar twee werken in Heerlen gerealiseerd. Hij heeft de Dutch Street Art Award 2017 gewonnen in de categorie ‘Global Mural’. Voor deze categorie worden Nederlandse Street Artists genomineerd, die buiten Nederland – dus wereldwijd – in het afgelopen jaar de mooiste mural realiseerden. De in Leiden geboren graffitikunstenaar werkt over de hele wereld, en woont deels in Milaan en deels in Tokyo. Hij begon met graffiti op zijn veertiende en was lid van beruchte graffitiposse’s in Nederland. Na zijn studie aan de Gerrit Rietveld Academie ging hij ook exposeren in galeries en musea. In Heerlen realiseerde hij het afgelopen jaar twee werken: één in opdracht van Stichting Street Art op de Kempkensweg en één in opdracht van het Shared Service Center Zuid-Limburg aan de CBS-weg, dat bovendien ‘de grootste mural van Nederland’ genoemd worden. Andere genomineerde artisten waren MR JUNE , COLLIN VAN DER SLUIS en SUPER A, die ook allemaal op een muur in de Heerlense binnenstad te zien zijn.

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock