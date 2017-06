Koninklijke Onderscheiding voor Jean Lemmens uit Geulle

Gäöls Mannenkoor

De heer Lemmens zet zich vanaf het prille begin in voor het Gäöls Mannenkoor. In 1992 was hij betrokken bij de oprichting. Gaandeweg ontwikkelde het koor zich van een plaatselijk mannenkoor tot een koor met internationale betrekkingen tot in Luxemburg, België, Duitsland en Oostenrijk. Het koor geeft diverse concerten per jaar, neemt deel aan de provinciale zangersdagen en luistert bij toerbeurt de Dodenherdenking in Meerssen op. Jean Lemmens zet zich met name in voor het werven van commissieleden en is actief als voorzitter van de commissie Kostuumwerving. Daarnaast is hij lid van de Commissie Vrienden van het GMK en lid van de Club van 100. Deze laatste zet zich in voor de werving van sponsors.

Organisator

Jean Lemmens is organisator van concerten, zoals het Oranjeconcert, het kerstconcert, seniorenconcerten, concerten met zusterverenigingen en als initiator en (mede)organisator van concertreizen naar Oostenrijk, België, Duitsland en Luxemburg. De heer Lemmens draait bardiensten, zet hij zich in voor het maken van de programmaboekjes voor concerten en verricht hij hand en spandiensten.

Harmonie Sint Caecilia en Toneelclub Geulle ’62

Jean Lemmens is daarnaast tot 2012 decennia lang actief geweest bij Harmonie Sint Caecilia in Geulle. Hij begeleidde in die periode de jeugdleden, was medeorganisator van de Oranjeconcerten in Geulle en eveneens spelend lid van de harmonie. Vanaf 1968-1984 was de heer Lemmens actief als decorbouwer bij Toneelclub Geulle ’62 en speelde hij mee als acteur.

Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van deze activiteiten is de heer Jean Lemmens onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bron: gemeente Meersen

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock