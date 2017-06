Internationale Chorbiennale slaat muzikale bruggen naar de ziel

Ton Reijnaerts |

In Aken vindt van vrijdag 9 tot en met donderdag 15 juni de vijfde editie van de Internationale Chorbiennale plaats. De koorhappenings vinden zoals altijd op bijzondere locaties in de Akense binnenstad plaats. Het openingsconcert is vrijdag a.s. om 20.00. Het wordt verzorgd door het gerenommeerde Credo kamerkoor uit Kiev en het Aachener Kammerchor. En dat op een wel heel bijzondere locatie: het tot cultuurcentrum getransformeerde Straßenbahndepot aan de Talstraße in Aken.

Traditioneel staat tijdens de Internationale Chorbiennale ook weer de legendarische ‘Lange Nacht der Chöre’ op het programma. Aan het bijzondere koorevenement, waarbij op zes podia in de kroningszaal van het Akense raadhuis koren simultaan koormuziek zingen en produceren nemen zoals de laatste jaren gebruikelijk ook koren en vocaalensembles uit de parkstad deel.

Meer informatie over programma, locaties tijden en tickets via: www.chorbienalleaachen.de

Foto Chorbienalleaachen