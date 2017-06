Stichting Kunstdagen Wittem brengt cultuur dicht bij het publiek

De Kunstdagen Wittem ontstonden in Epen, waar een groep inwoners hun dorpsgenoten wilde laten kennismaken met kamermuziek. Een bewuste keuze, omdat het eens iets anders was dan de vele bier- en weidefeesten. De concerten in het Patronaat sloegen aan en twee jaar later werd er een kunstexpositie aan het programma toegevoegd. In 2001 verhuisde het festival vanwege ruimtegebrek naar de bibliotheek en tuin van Klooster Wittem. Sindsdien is dit het centrum van de Kunstdagen, hier vinden de meeste concerten en activiteiten plaats.

Bijzondere concertlocatie

“De Kloosterbibliotheek is een unieke, historische locatie”, vertelt Henk Hollemans die sinds vijftien jaar voorzitter van Kunstdagen Wittem is. “Deze werd ooit gebouwd als studiecentrum voor priesters, nu heeft het een publieke, culturele functie. De twaalf meter hoge ruimte imponeert door het fraaie houtwerk aan de wenteltrappen en balustraden. Dit werd in de 19e eeuw met de hand gemaakt in Eupen. Alle galerijen staan vol met boeken. Vroeger waren dat studieboeken, maar die verhuisden naar de universiteit van Nijmegen, toen de priesteropleiding eind jaren zestig stopte. Tegenwoordig zijn de rekken gevuld met allerhande literatuur. Dat ziet er fraai uit en bovendien is het goed voor de akoestiek. De bibliotheek is namelijk een fantastische concertzaal. Kamermuziek komt hier bijzonder goed tot z’n recht.

Muziek van hoog niveau

Dit muziekgenre is vaak te horen tijdens de Kunstdagen. Met name pianisten, strijk- en blazersensembles en zangers spelen graag op ons podium. Zij brengen muziek van hoog niveau voor een toenemend aantal bezoekers. We ontvangen jaarlijks ruim 4.000 mensen uit de (eu)regio en ook uit de rest van het land. Vaste gasten boeken inmiddels hun vakantie in het Heuvelland tijdens de Kunstdagen, omdat ze die niet willen missen. Omdat het festival altijd in september plaatsvindt, rekken we meteen het zomers toeristenseizoen. Als dank voor onze inzet en toegevoegde waarde, mochten we al twee keer de Uitstralingsprijs van Gemeente Gulpen-Wittem ontvangen. Een mooie waardering voor de vrijwilligers die de Kunstdagen elk jaar mogelijk maken.

Dicht bij het publiek

De charme van Kunstdagen Wittem zit hem in het hoge niveau en tegelijk de kleinschaligheid. We brengen kunst en cultuur dicht bij ons publiek. De kunstenaars en musici zijn aanspreekbaar en voor het basisonderwijs organiseren we educatieve, culturele workshops. Met recht een festival voor jong en oud. Vanwege het dertigjarig jubileum staat het festival dit jaar in het teken van ‘Herdenken en Herinneren’. Vanaf 8 september bieden we 23 concerten met musici die hier in het verleden al eens optraden. Ook staat er een cultuurhistorische wandeling op het programma, waarbij we de deelnemers onderweg trakteren op een proeverij en een concertje. Als programmeur probeer ik een gevarieerd programma samen te stellen. Ik zoek en selecteer de gezelschappen en zangers. Het is mooi dat ik daardoor mee vorm kan geven aan muziek en kunst: onmisbare elementen van het Gulpen-Wittems cultureel erfgoed.”

Bron en foto: gemeente Gulpen/Wittem