Voor eventjes op de stoel van een raadslid

Niet alleen zaten ze vorige week letterlijk op zo’n stoel in de raadszaal van het gemeentehuis, ze hebben ook ervaren hoe het is om te overleggen, beargumenteren, keuzes te maken en tot consensus te komen.

Donderdag waren de beide groepen 8 van de basisschool in Bocholtz te gast om het spel Democracity te spelen. Doel is om samen een stad te bouwen. Die bestaat in het begin alleen uit woningen. Het is aan de leerlingen om democratisch te beslissen wat er nog meer in de stad gebouwd gaat worden. Bedrijven? Of ruimte voor groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een basisschool? Het budget is beperkt, dus er moet echt gekozen worden. Zo ontstaan geweldige discussies: “Gezondheid is het belangrijkste.” “Maar zonder basisschool zijn er alleen maar domme mensen en heb je niemand die in het ziekenhuis kan werken.”

Het spel Democracity is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat: www.prodemos.nl

Bron en foto: gemeente Simpelveld