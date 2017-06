Eys Viert 500 jaar Schutterij

redactie van Parkstadactueel/ |

In 2017 bestaat Schutterij Sint Sebastianus Eys 500 jaar. Een uniek moment binnen de schutterswereld, daar de schutterij van Eys een van de oudste nog actieve schutterijen in Limburg is. Van 8 tot en met 11 juni 2017 wordt dit bijzondere jubileum groots gevierd, met onder andere een heilige Mis, een receptie en maar liefst twee feestavonden in het extra grote feestpaviljoen op sportpark Hanzon in Eys. Op zondag sluiten we af met een zeer bijzonder Historisch Festival.

Vrijdag 9 juni: Memphis Maniacs

Op vrijdag 9 juni zullen de koningen van de mash-ups het podium betreden: de Memphis Maniacs. Ze gebruiken de kneiters uit ieders platenkast op een manier zoals je ze nog nooit voorbij hebt horen komen. Hun live-gespeelde hitmixen nemen je mee op reis door de popgeschiedenis. De perfecte show om het feestweekend mee te beginnen!

Zaterdag 10 juni: Keulse top-act Höhner

Op zaterdag 10 juni verwelkomen we de Keulse top-act Höhner in ons feestpaviljoen! De organisatie is meer dan trots om bekend te mogen maken dat de Höhner naar Eys zullen komen. Naast alle internationaal bekende hits als Echte Fründe en Viva Colonia, brengen de Höhner een twee uur durende XL-Show vol muzikale herkenning. Kölsche Stimmung verzekerd!

Dit zijn slechts twee van de in totaal tien acts die Eys Viert telt. Alle overige artiesten worden spoedig bekend gemaakt!

Historisch Festival: 500 jaar geschiedenis

Het hoogtepunt waarmee het weekend wordt afgesloten, is het Historisch Festival op zondag, met onder andere een optocht waarin 500 jaar geschiedenis wordt uitgebeeld. Over de schutterij, maar bijvoorbeeld ook over de opkomst van de auto, de ontwikkeling van de landbouw, oorlogen en veldslagen en diverse legendes die we in Eys kennen. Een gerenommeerd comité van aanbeveling, met onder anderen bisschop Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens, steunt ons in het uitdragen van dit cultureel erfgoed. Niet alleen Eys, maar de hele regio kan Eys Viert 500 jaar Schutterij meebeleven! De kaartverkoop zal starten in januari 2017.

