Gemeente Simpelveld houdt wijkschouw in Rode Put

Het college van B&W loopt samen met buurtbewoners, vakambtenaren en partners als de wijkagent, de woningstichting en maatschappelijk werk een ronde door de buurt. Ter plaatse worden problemen en klachten geïnventariseerd en samen besproken. Burgemeester Richard de Boer: “Het hoeft niet alleen om knelpunten te gaan. Ook goede ideeën voor de leefbaarheid in de buurt zijn welkom. Tegelijkertijd maken wij van de gelegenheid gebruik om inwoners te informeren over de keuzes die wij maken voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zodat mensen weten wat er in hun buurt gebeurt en waarom.”

Waar gaan we het over hebben?

Alles wat zichtbaar in de openbare ruimte aanwezig is, kan aan de orde komen. Bijvoorbeeld verkeersveiligheid, veiligheidsgevoelens (slecht verlichte plekken), toegankelijkheid, speelvoorzieningen, afval, onderhoud van groen en wegen of overlast van jeugd.

Bewoners bepalen zelf de route, door van tevoren te laten weten waar ze aandacht voor willen vragen. We kunnen als gemeente niet alles (meteen) oppakken en realiseren, maar samen met de buurt zoeken we naar een oplossing.

De wijkschouw is voor iedereen. Ook buurtbewoners die geen onderwerp indienen zijn van harte welkom om mee te lopen.

Later dit jaar worden er nog twee wijkschouwen gehouden in de wijken Kerkeveld en Bloemenbuurt. Het is de bedoeling dat in de komende jaren alle buurten in de gemeente een keer aan bod komen.

Bron en foto: gemeente Simpelveld