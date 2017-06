Newcomerservice voor hoger opgeleiden

De doorontwikkeling van de Brightlands Smart Services Campus is belangrijk voor Heerlen. Volgens economiewethouder Martin de Beer is daarvoor goed opgeleid personeel nodig. “Om hen aan de stad en regio te binden is het belangrijk om ze welkom te heten en te voorzien van informatie over faciliteiten en evenementen. Door de samenwerking met Aken op dit terrein vergroten we niet alleen de kansen voor kenniswerkers en studenten, maar ook voor bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen in de euregio.”

Burgemeester Ralf Krewinkel: “We hebben de samenwerking met Aken vormgegeven en werken nu samen aan concrete invulling. De Newcomerservice is hier een prima voorbeeld van”.

De Newcomerservice is een verzamelbegrip voor uiteenlopende activiteiten, in samenwerking met verschillende doelgroepen. Het gaat niet alleen om ontvangsten over en weer. Bedrijven en overheden gaan ook een rol spelen tijdens de studentenintroducties in beide steden, deelnemen aan netwerkbijeenkomsten en goodybags uitdelen met informatie over activiteiten in de euregio.

Op vrijdag 9 juni geeft wethouder Martin de Beer van economische zaken geeft dan het startschot. Ook van de stad Aken zal een vertegenwoordiger aanwezig zijn. Samen begroeten zij ruim 30 medewerkers van de RWTH in Aken. Na de officiële ontvangst krijgt het gezelschap een rondleiding langs verschillende murals en aansluitend brengen ze een bezoek aan het foodtruckfestival Wheels ’n Bites.

Bron: gemeente Heerlen

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock